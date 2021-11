Club announcement. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 1, 2021

o sul proprio sito ufficiale, il tecnico portoghese paga un avvio di stagione a singhiozzo, con le ultime due sconfitte rimediate contro West Ham e Manchester United. "So bene quanto Nuno e il suo staff volessero avere successo e mi dispiace che abbiamo dovuto prendere questa decisione - spieganel comunicato -. Nuno è un gentiluomo e sarà sempre il benvenuto qui. Vogliamo ringraziare lui e il suo staff e augurare loro il meglio per il futuro".- Si apre la caccia al successore di Espirito Santo, con un nome in cima alla lista:, l'ex dirigente della Juve è tornato alla carica con il tecnico che ora sta riflettendo seriamente sulla proposta del Tottenham, pur mantenendo un occhio vigile sulla situazione del Manchester United, con Ole Gunnar Solkjaer sempre a rischio addio.