Il futuro di Rayan Sessegnon al Tottenham non è scritto e potrebbe approfittare dell'infortunio di Sergio Reguilon per convincere Antonio Conte a puntare su di lui e non finire sul mercato, secondo la stampa inglese. L'esterno sinistro inglese classe 2000 era stato acquistato del Fulhanm nel 2019 per 27 milioni e da allora ha avuto un a serie d'infortuni che ne hanno limitato l'esplosione, nonostante il prestito la scorsa stagione all'Hoffenheim per dargli maggiore spazio.