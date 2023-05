È una lotta senza quartiere quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La famiglia della presentatrice ha messo in mora la "Totti Soccer School" dell'ex diec della Roma. Un decreto ingiuntivo che sfiora i 50mila euro a favore della società "Asd Longarina", riconducibile alla sorella maggiore di Ilary. La "Totti Soccer School" non avrebbe saldato alcuni debiti per questo l'Asd di Silvia Blasi si sarebbe rivolta al giudice per ottenere quanto dovuto come riporta Repubblica. Nel frattempo Totti ha invece ottenuto lo sfratto per la Longarina. Si tratta del centro sportivo gestito dalla famiglia della presentatrice a quanto pare senza il consenso del calciatore. L'ordinanza sarà operativa dal 30 giugno. Per quel giorno è in programma la visita dell'ufficiale giudiziario che si presenterà alla porta del complesso sportivo per intimare alla società "Asd Longarina" di abbandonare la struttura e di restituire il bene all'ex capitano. Il 18 aprile c'era stato un primo provvisorio verdetto in merito alla separazione: la villa all'Eur alla conduttrice, un assegno da 12.500 euro mensili che Totti dovrà staccare alla prole e infine il collocamento prevalente dei figli a favore della presentatrice.