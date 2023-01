La rottura trasi avvicina al grande scontro: il prossimo 14 marzo è infatti fissata la prima udienza della separazione giudiziale tra l'ex capitano della Roma e la presentatrice. Se entro quel giorno gli avvocati Antonio Conte (per Totti) e(rappresentante della Blasi) non avranno raggiunto un accordo privato, il rischio di finire davanti al giudice sarà certezza.si sono già "visti" nelle aule del tribunale civile di Roma.. Da una parte e dall’altra. Nelle prossime settimane, il giudice Francesco Frettoni tornerà a presiedere l'udienza interlocutoria dove verranno ascoltati i testimoni.Tra le questioni più delicate c’è quella relativa alla mega villa dell’Eur, dove i due hanno vissuto per oltre 10 anni(conta 15 stanze e comfort di ogni tipo, come palestra, spa e campo da calcetto).Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il centro della contesa c’è anche il centro sportivo della Longarina: è di proprietà dell’ex capitano della Roma, ma negli ultimi anni è stato gestito dalla famiglia Blasi.Non legata alla separazione è invece la storia che vede coinvolto l’ex Roma relativamente ad alcuni bonifici sospetti, finiti nel mirino dell’antiriciclaggio.