Totti e Noemi insieme anche nelle cerimonie ufficiali. La nuova coppia ormai non si nasconde più e in queste ore è a Dubai per la premiazione del Globe Soccer Award 2022. L'ex numero 10 giallorosso e la Bocchi, hanno sfilato sul red carpet prima di entrare nella sala principale dove si terrà l'evento, entrambi vestiti in modo molto elegante (abito nero per Noemi, smoking e papillon per Totti).



Lo storico capitano romanista è infatti ambassador della Serie A oltre che membro della giuria che sceglierà i vincitori dei vari premi tra cui anche il miglior allenatore, premio che potrebbe andare anche a José Mourinho (finalista insieme a Guardiola e Ancelotti). Una uscita pubblica collegata al mondo del calcio. Un inedito in coppia per Francesco che non era mai comparso con Ilary ad eventi del genere.