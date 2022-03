A dicembre è stato presentato 'Il grande libro del derby di Roma', scritto da Fabio Argentini e Luigi Panella. Un testo che ovviamente in questi giorni torna decisamente attuale, visto che domenica alle 18 è in programma proprio la stracittadina della capitale, attesissima come sempre e significativa anche per la corsa europea. Protagonista di tanti derby è stato senza dubbio Francesco Totti, che ha scritto la prefazione del libro: “Dei miei derby da calciatore conservo tante fotografie, una l’ho perfino scattata con il cellulare dopo un gol. Negli anni ho imparato che il derby è una roulette e non conosce regole: vive sui nervi e sugli episodi”.