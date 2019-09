Francesco Totti torna a parlare di Roma. L’ex capitano giallorosso ha parlato durante la Totti Padel Cup, evento sportivo che ha richiamato professionisti della disciplina e volti noti del mondo del calcio.



Un grande evento di padel con tanti amici

“Un bell’evento sì, una giornata diversa dal solito, con tanti amici e professionisti. Una giornata davvero diversa ma quando c’è lo sport è sempre bello”.



Anche la Roma ieri ha giocato bene e si è divertita: come l’hai vista?

“Ci siamo divertiti soprattutto nel primo tempo con tante occasioni da gol. E’ normale che se giocasse sempre così sarebbe tutto più facile, ma il campionato è ancora lungo. Godiamoci questa vittoria, soprattutto perché già si parlava di crisi due settimane fa dopo le prime giornate di campionato. Dopo una vittoria qui a Roma si diventa tutti più bravi, ma adesso invece bisogna stare con i piedi per terra e ‘camminare’ come domenica”.



L’ultima volta avevi detto che mancavano degli acquisti per piazzare la Roma tra le prime quattro. Gli acquisti sono poi arrivati: ora dove la piazzi la Roma?

“Sempre in alto, tra le prime quattro, anche perché questi 2-3 acquisti di grande livello possono dare un forte contributo a una squadra che lo era già. Serviva soltanto qualche ritocco”.



E’ un periodo in cui si parla molto di infortuni: la scorsa stagione 52 stop muscolari e adesso siamo già a 6. Anche la Juve ne ha subiti due: come si previene secondo te?

“Come si dice prevenire è meglio che curare, ma non è facile andare contro natura a volte. Si possono dare mille spiegazioni, dai campi alle troppe partite, per non parlare dei viaggi all’estero o in Italia. Ci possono essere davvero molte motivazioni. Devi poi essere fortunato che i giocatori facciano una vita sana e che siano sempre pronti per le partite”.



Sei andato in Russia, andrai in Cina e poi in Argentina: ci sveli il tuo nuovo ruolo?

“Lo steward! (ride ndr)”.



De Rossi quando lo andrai a trovare?

“Presto, adesso mi fa sapere”.