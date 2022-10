“Sono molto contento che abbia segnato Volpato”. Francesco Totti si coccola il suo pupillo, uno dei primi ragazzi entrati a far parte della sua scuderia, la CT 10 managment. “Contento per lui, se lo merita. E ovviamente sono felice per la vittoria della Roma a Verona”, conclude l’ex numero 10, poco prima dell'inizio della finale di Supercoppa di calcio a 8 all'Orange Football Club contro la stessa Roma. Il 18enne Volpato aveva segnato il suo primo gol la scorsa stagione, all’Olimpico sempre contro il Verona, proprio sotto gli occhi di Totti. L'italo-australiano ha da poco rinnovato il contratto con i giallorossi.