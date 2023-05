"Se dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, ma la decisione spetta a lui e alla società, vediamo a fine stagione".Così Francesco Totti ha risposto a chi gli chiedeva del futuro di Mourinho alla Roma a margine dell'evento agli Internazionali con Jannik Sinner. In bilico anche il futuro di Paulo Dybala, fantasista giallorosso molto apprezzato da Totti: "Non so cosa si sono detti con la società e non so cosa succederà. Deciderà lui la soluzione migliore. La cena? Aspetto e poi vedremo a fine stagione"



Parlando della semifinale di ritorno contro il Bayer Leverkusen in Europa League ha aggiunto: "Mancano novanta minuti, il secondo tempo. Speriamo di riuscire a fare bene per arrivare in finale". In chiusura due battute sul tennis azzurro. "Mi affascina il ragazzo italiano che porta il nostro paese in tutto il mondo - ha spiegato - Speriamo possano continuare su questo livello andando il più lontano possibile". Poi la battuta su Alcaraz. "Lui mi piace, certo ha scritto una volta 'forza Roma' e ha perso... (ride, ndr)".