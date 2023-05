Intervistato da Sky Sport prima di Siviglia-Roma, finale di Europa League, Francesco Totti, bandiera giallorossa, ha parlato così: "Stasera c'è una sensazione diversa, anche quando giocavo era una sensazione simile. Anzi stasera è più difficile. È una finale diversa rispetto a Tirana, il Siviglia è una squadra solida forte ed è abituata a vincere. Mourinho resta alla Roma? Questa è una gara significativa per la Roma, quello che farà Mourinho si saprà a fine campionato. Pellegrini? Non ho invidia per lui, sono contento che ci sia un altro romano che possa alzare questo trofeo".