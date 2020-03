Basta una battuta dello storico capitano per accendere i tifosi della Roma. In una diretta su Instagram con l'ex compagno Luca Toni, Francesco Totti si lascia andare a una battuta sulla società giallorossa, il cui passaggio dalle mani di Pallotta a quelle del Gruppo Friedkin si è stoppato per l'emergenza coronavirus: "Comprare la Roma? Beh, adesso costa di meno...". Toni aggiunge: "Tanto il prossimo presidente che arriva ti butta dentro", al che la risposta di Totti: "A giocare? Se mi dovesse chiamare rigioco, certo".



Infine, l'ex capitano giallorosso commenta la situazione generale: "Per me usciremo il 3 o 4 maggio. Il campionato? Per me non riprende. Sarà un bel casino. Anche perché adesso con la Fifa e la Federazione dovranno uscire allo scoperto". Concorde Toni: "Anche secondo me non riparte, a fine luglio o primi di agosto ci sarà la nuova stagione".