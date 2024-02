Totti spunta su Fortnite: ecco l’Easter egg con protagonista la leggenda romanista

Protagonista, anche in un videogioco famoso come Fortnite. Francesco Totti, grazie ad un Easter egg, è stato inserito nella Roma Zone Wars. A raccontare il simpatico caso, un video Tiktok del creator ManuCDN che è diventato immediatamente virale. Il filmato spiega a tutti gli amanti del gioco di battaglia come al posto dell'originale mini campo dal basket presente di consueto, compare un mini campo da calcetto in cui si trova proprio un personaggio che riprende il numero 10 giallorosso. Non solo, in caso di gol il tutto si trasforma in un vero e proprio stadio con la voce dello speaker e l'urlo dei tifosi che gridano il nome di Francesco Totti.