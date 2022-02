Ci ha giocato, Francesco Totti, con Edin Dzeko e Mohamed Salah, i protagonisti della sfida tra Inter e Liverpool in Champions League di domani. E se li ricorda bene, negli anni insieme alla Roma: "Erano fortissimi singolarmente e insieme sono stati una coppia formidabile - dice alla Gazzetta dello Sport -. Non è un caso che, anche grazie agli assist di Salah, Edin abbia segnato tantissimo, vincendo anche il titolo di capocannoniere della Serie A con 29 gol. Nel Liverpool anche l’egiziano è diventato un cannoniere implacabile. Non voglio sbilanciarmi nei pronostici, ma sono convinto che vederli giocare contro sarà uno spettacolo".