A Doha va in scena un torneo di padel tra tanti ex calciatori. Ci sono anche tre colonne giallorosse del passato come Francesco Totti, Gabriel Batistuta e Vincent Candela. L'ex capitano della Roma, accompagnato dal figlio Cristian, è in coppia con Vieri, che sui social sta pubblicando alcuni scatti e dei video della giornata. Presenti in Qatar anche Ronaldo, Del Piero, Seedorf e Javier Pastore.