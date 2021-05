Francesco Totti vince ancora. Non sul campo ma al cinema. Il docufilm "Mi chiamo Francesco Totti" diretto da Alex Infascelli e interpretato direttamente dall'ex numero dieci romanista, ha vinto, infatti, il premio David di Donatello come miglior documentario cinematografico dopo aver spopolato al cinema e nelle piattaforme digitali. Il premio, consegnato dal romanista Pierfrancesco Favino, è stato affidato al regista che ha ringraziato Totti con il cartello "Siamo Unici". Il Capitano è stato protagonista recentemente anche della serie tv "Speravo de morì prima" interpretata da Pietro Castellitto. Da segnalare la vittoria di un altro romanista: Elio Germano, come miglior attore protagonista.