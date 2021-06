Simpatico siparietto a TalkSport con Andros Townsend. L’esterno inglese, attualmente svincolato dopo gli anni al Crystal Palace, sulla battuta della presentatrice: “Mourinho ha parlato bene di te”, ha voluto lanciare un appello all’attuale della Roma. “Ascolta Jose, lo sai che sono in studio e non abiti lontano da qui, sono felice di provare qualsiasi cosa. Sai dove contattarmi”. Poi Townsend ha aggiunto: “Perché dovrebbe offrirmi un contratto? Sono bravo in radio e ho una bella risata. Inoltre in campo posso ancora fare bene”.