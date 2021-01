La festa non è piacevole e neppure allegra. Sfilano i personaggi tradizionali ma non incantato perché dietro i volti dei vari Pulcinella, Arlecchino, Gianduja e Giacometta ci sono quelli delle loro caricature fasulle. Anzichè coriandoli, volano pietre che fanno male.Si possono fare cose inaudite mentre è vietato muoversi secondo ragione. Tanto per dirne una, cinema e palestre continueranno a essere chiusi mentre sarà possibile riempire una nave per andare in crociera. Eppoi, i bar non potranno effettuare l’asporto dopo le ore 18 manco di un caffè o una tisana quando, per evitare l’ammassamento da aperitivo, sarebbe bastato vietare la mescita di acolici. Le estetiste torneranno a chiudere, ma le parrucchiere no.Avanti tutta e per tutti il carrozzone del Dpc italianoDel resto che cosa ci si poteva aspettare di differente da un Governo il quale vara decreti usando la medesima disinvoltura eticamente insopportabile con cui compie ogni sorta di equilibrismo circense pur di continuare a sopravvivere? Nulla di diverso da ciò che sta accadendo. Dal premier Conte, dopo il fallito assalto alla diligenza tentato da Renzi, ci si doveva aspettare una reazione in linea con la sua conclamata filosofia politica della serietà.Invece anche l’avvocato del popolo è caduto dritto nella bocca della Balena Bianca quella che era la vecchia Democrazia Cristiana capace di ogni giravolta e di assortiti intrighi di Palazzo pur di salvare la pelle., i quali vengono definiti responsabili anzichè con il loro vero nome di prezzolati voltagabbana.”. L’impressione era che, da quel momento, per il popolo italiano si potesse inaugurare una nuova stagione degna delle definizioni ispirate alla libertà e alla democrazia autentiche. Purtroppo, a conti fatti, appare chiaro che si era trattato di una semplice illusione o persino di una truffa ideologica. Dunque, benvenuti tutti alla nuova edizione di questo tristissimo Carnevale.