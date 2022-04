Continua a far discutere Paul Pogba, sostituito dopo 10 minuti nella sconfitta del Manchester United contro il Liverpool per un problema fisico e sempre più lontano dai Red Devils. Secondo gli inglesi di Sky Sports, il centrocampista campione del mondo con la Francia nel 2018, avrebbe avuto contatti sia con la Juventus che con il Real Madrid. Rimane ancora la possibilità di continuare la carriera in Premier League anche se è al momento l'ipotesi meno probabile.