Ieri Stefano Marchisio, in esclusiva a Calciomercato.com e ilBiancoNero.com (leggi qui), ha evitato di commentare nuove voci di mercato sottolineando però come sia in attesa di un segnale dalla Juve che pure lo ha trattato come l'ultimo dei centrocampisti in questa stagione. E ribadendo anche come per uno come suo figlio Claudio, la Juve sia sempre la prima e forse l'unica scelta percorribile se dipendesse solo da lui. Intanto rimane una gestione col contagocce che da oltre un anno fa discutere, spaccando in due il popolo bianconero tra chi sta con il Principino e chi con Allegri. La storia di questi mesi poi è fotografata nelle dichiarazioni di Marchisio padre: solo il Principino sembra essere convinto che restare in bianconero sia la soluzione migliore nonostante l'ultimo posto nelle gerarchie di Allegri, mentre le richieste ricominciano ad arrivare sul tavolo del suo entourage. Stroncate sul nascere tutte le ipotesi italiane proprio per amore della Juve: in principio è stato il Milan, ma i rossoneri non sono rimasti gli unici a interessarsi a lui.

SIRENE STRANIERE – Le stagioni post-infortunio hanno ridotto il fascino del Principino tra i top club, i tempi in cui Manchester United e Bayern Monaco passando dal Chelsea provavano a portarlo via da Torino sono lontani. A risuonare da tempo sono piuttosto le sirene della Major League Soccer, un'esperienza di vita e non solo professionale che Marchisio vorrebbe poter rimandare ancora perché si sente ancora un calciatore importante. Ragionamenti differenti invece possono scaturire dall'ultima idea, arrivata da molto più vicino: per la precisione il Principato di Montecarlo. È il Monaco infatti ad aver pensato a lui recentemente, studiando un'offerta al giocatore in linea con quanto percepito alla Juve da circa 3,5 milioni di euro più bonus: proposta che se accettata vedrebbe poi il club bianconero di sicuro non opporsi ad una sua cessione nonostante Marchisio rimanga l'unico elemento in grado di allungare le rotazioni senza incidere nella lista Champions in quanto club trained player. Valutazioni in atto, in questo palleggio continuo tra Juve e Marchisio.



@NicolaBalice