Wojciech Szczesny, portiere della Juventus e della Polonia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Italia in Nations League: "Abbiamo tante motivazioni e domani giocheremo per i tre punti. Anche se i risultati negli ultimi mesi non sono stati quelli che ci si aspettava, l'Italia resta una nazionale ancora molto forte, con un potenziale enorme. Piatek? È in un periodo di forma pazzesco. Spero che questo momento continui anche domani e che si interrompa fra sei giorni (sabato prossimo è in programma Juve-Genoa, ndr)".