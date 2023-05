Dodici persone sono rimaste uccise in una calca di tifosi allo stadio Cuscatlan di San Salvador (la cui capienza è di 35mila spettatori) per assistere a una partita del torneo di calcio locale tra Alianza e FAS, come ha dichiarato la Polizia Civile Nazionale. Il bilancio provvisorio è appunto di dodici vittime, nove delle quali allo stadio e altre tre in ospedale.



Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha espresso le sue condoglianze per le vittime: "Esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime che hanno perso la vita dopo i tragici incidenti che hanno avuto luogo in Salvador", ha dichiarato Infantino.



"Insieme alla Fifa e alla comunità calcistica globale, tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con coloro che sono stati colpiti, così come con il popolo della Repubblica del Salvador, la Confederazione Concacaf, la Federcalcio salvadoregna e la Primera Division de Futbol de El Salvador, in questo momento difficile", ha aggiunto Infantino. Sarebbero oltre cinquecento le persone che hanno subito lesioni nella calca e che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari o essere portate in ospedale.