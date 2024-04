E' di queste ore la notizia del, in provincia di Bologna, dove l'ha portato a conseguenze dolorose. Si parla infatti di 12 persone coinvolte, 3 delle quali hanno perso la vita, a fronte di 4 dispersi e 5 feriti gravi. Mentre le ricerche e gli interventi vanno avanti, anche il mondo del calcio cerca di dare un piccolo contributo nel dimostrare la propria vicinanza alle vittime e alle famiglie coinvolte nella tragedia. La FIGC ha infatti disposto che a partire da oggi, mercoledì 10 aprile, in(inclusi i posticipi del lunedì), venga osservato un

"In memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso la centrale idroelettrica di Suviana, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi".