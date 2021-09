Mercoledì sera andrà in scena a San Sirosubite nel girone di Champions dello scorso anno.Da quando l’urna di Nyon ci ha regalato 3/4 del girone dell’anno scorso, la nostra memoria si è fissata suLa gara di Madrid, giocata a Valdebebas, ci ha praticamente condannato all’eliminazione (anche se poi il jolly decisivo è stato sprecato contro lo Shakthar).Dopo la partenza a “handicap” la squadra di Conte reagì rimontando i due gol di svantaggio e prendendo in mano il match. La gestione sciagurata degli ultimi minuti in cui si decise di giocare all’arma bianca contro un Real ormai capace solo di singole ripartenze ci fece buttare via un pareggio che aveva il sapore di qualificazione.con il rigore in apertura e l’espulsione di Vidal al minuto 30. Tutto buttato nel cestino e sconfitta senza troppe recriminazioni.La squadra dell’ultimo trimestre del 2020 aveva ancora molti timori e alcune evidenti insicurezze, non dava l’impressione di sapere gestire i vari momenti delle partite soprattutto quando la tensione saliva e il pallone “pesava”. Dopo quasi un anno però la squadra è cambiata, da quelle sconfitte ha imparato tanto, da lì non si è più fermata rialzando la testa e andando a conquistare con estrema sicurezza e determinazione lo scudetto numero 19!Non è cambiato però solo questo,sono stati “rimpiazzati” dacon l’aggiunta dei preziosissimiSquadra diversa ma non per forza più debole. Il campo dirà la sua ma in questi novanta minuti potremo già accorgerci delle possibili differenze.Intanto l’Inter si avvicina a questa bellissima e delicata sfida con un pareggio ottenuto a Genova contro la Sampdoria in una partita dai parecchi risvolti tattici e umorali.i che ha costretto la squadra di Inzaghi a giocare gli ultimi 25 minuti praticamente in 10 uomini.consegnandosi al centrocampo avversario.ma è anche vero che la situazione non era facile da gestire. La quasi totalità dei titolari non ne aveva per 90 minuti e i cambi sono diventati quasi una necessità.Ora si resetta, si mette un punto e si va a capo concentrandosi su quel girone di Champions che da 3 anni vede l’Inter uscire delusa., partire con il piede giusto sarebbe l’ideale per sbloccarsi mentalmente e sentirsi più a proprio agio nella massima competizione Europea.Sensi starà ancora fuori a lungo mentre Bastoni molto probabilmente tornerà in campo solo contro il Bologna. Bisogna stringere i denti, il Real non aspetta nessuno e l’Inter deve farsi trovare pronta nonostante le difficoltà.