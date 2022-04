Inutile girarci troppo intorno,per tenere in vita le speranze di seconda stella nerazzurra., l’approccio della squadra nelle ultime partite non gli era proprio piaciuto. Nelle conferenze post partita il tecnico nerazzurro non aveva fatto mistero della sua preoccupazione,ma era andato dritto al punto speranzoso di pungere sul vivo i suoi giocatori e scongiurare il recente tabù dei primi minuti di partita che i suoi stavano attraversando.e concede campo e spazi alla Juve subito pericolosa già dalle prima battute di gioco.Quando si attraversano momenti così e non se ne riesce a uscire, non si deve scoraggiare e deve “resistere” sperando, prima o poi, che una luce pur flebile si accenda per qualche motivo in fondo al tunnel per dare speranza.e senso tattico pur concedendo ancora qualcosa alla squadra di Allegri. La luce in fondo al tunnel arriva nel finale di primo tempo quando Dumfries (il migliore insieme a un monumentale Skriniar) ottiene. Calhanoglu tramuta in gol il tiro dal dischetto (il secondo) e pone la sua squadra nella posizione di difendere il vantaggio., sa di non poter lavorare di fioretto e allora si concentra nel difendere l’esiguo vantaggio con tutto il cuore e l’anima a disposizione.e la sua squadra a ottenere una vittoria vitale in chiave scudetto., per questo per i tifosi nerazzurri ora è solo tempo di festeggiare.. L’Inter è la prima squadra a ottenere, nella storia dello Stadium, due vittorie in casa della Juventus. Prima di Inzaghi infatti solo Stramaccioni riuscì, il 3 novembre del 2012 con gol di Palacio e doppietta di Milito, a tornare da Torino con il bottino pieno (prima sconfitta in assoluto della Juve nel nuovo stadio).Possiamo dunque dire senza paura di essere smentiti che vincere a TorinoArchiviati i giusti e ovvi festeggiamenti però si dovrà riflettere sulle cose da migliorare. Vincere in casa della Juventus è importante ma se si vuole lottare fino in fondo si dovrà pensare a dare continuità alle vittorie.nel percorso dopo il terribile (in termini di impegni ravvicinati) gennaio 2022.e con la convinzione che questa squadra si può e si deve ritrovare. Verona, Spezia. Bologna, Empoli, Udinese e Cagliari (oltre che Roma e Milan in coppa) saranno tutte partite insidiose e diventeranno ancora più difficili se Inzaghi non darà nuova linfa fisica e mentale ai suoi.che sono sembrati calare di pari passo con la forma fisica e mentale dei giocatori., quella determinazione propria di chi non vuole abdicare urlando a tutti che loro daranno battaglia fino a quando i giochi non saranno conclusi.