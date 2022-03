. L’involuzione della squadra di Inzaghi ha del misterioso. Poteva essere comprensibile un calo fisico dopo le fatiche di gennaio e febbraio ma un crollo del genere nessuno poteva aspettarselo. Marotta parla di obiettivo scudetto ma per rimanere agganciati al treno giusto non si può pensare di non uscire con il bottino pieno da Torino.La squadra nelle ultime partite è sembrata sfiduciata e frustrata, la manovra che permise all’Inter di issarsi in vetta, qualificarsi agli ottavi di Champions e vincere la Supercoppa ormai è un lontano ricordo e, se togliamo i cinque gol segnati alla Salernitana, anche l’attacco fa molta fatica a svolgere il suo lavoro. Basti pensare ai numeri di Lautaro che negli ultimi tre mesi ha segnato solo quattro gol in campionato tutti alla Salernitana.In campo si vede una squadra in difficoltà, gli stessi big che dovrebbero trascinare i compagni nei momenti bui si perdono nella confusione del momento, il risultato è che le vittorie non arrivano più e la classifica in ottica scudetto sta cominciando ad essere problematica.che sembra aver perso trovando il modo di dare energie e motivazioni nuove alla sua ciurma.Dopo l’ultima estate nessuno avrebbe pronosticato l’Inter vincente del campionato, molti addirittura la vedevano fuori dalle prime quattro. Ora pretendere che l’Inter debba vincere lo scudetto considerando le altre solo outsiders pronte a fare il miracolo mi sembra un’assurdità,Ma l’Inter è pur sempre l’Inter e non è concesso arrendersi soprattutto quando alla fine del campionato mancano ancora tante partite e tanti punti.. Non era facile per niente e se qualcuno mi avesse chiesto a settembre se avrei firmato per avere la situazione attuale in campionato non avrei avuto dubbi a mettere tutto nero su bianco. Le cose però sono cambiate in corso d’opera, l’Inter si è dimostrata forte e affamata fino al minuto 75 del derby. Dal gol di Giroud si è spenta la luce ad Appiano e le vittorie sono diventate una rarità.Dico la verità: fino a gennaio ogni volta che mi approcciavo a un match dell’Inter avevo la tranquillità che avrei visto una squadra organizzata pronta a gestire ogni situazione della partita.Torno al concetto iniziale. Ora tocca al mister rimescolare le carte e dare nuova linfa ad un gruppo che ha l’obbligo di crederci e provarci fino all’ultimo minuto del campionato.in fondo nella rosa nerazzurra ci sono i giocatori campioni d’Italia in carica, c’è chi ha vinto un Europeo da protagonista, c’è chi ha vinto una coppa America e chi ha fatto una finale mondiale, è un gruppo che nonostante l’eliminazione è riuscito ad espugnare Anfield dopo un anno. Con queste premesse una resa incondizionata a questo punto sarebbe ingiustificabile.Per me il problema è ritrovare lo spirito di chi ha fame e di chi vuole vincere lasciando in campo tutto quello che ha per i compagni e per loro stessi, l’obiettivo deve essere tornare alla vittoria. Tocca a Inzaghi.