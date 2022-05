. Nessun cambio in vetta, la situazione rimane cristallizzata con la sola differenza che ora al Milan, per diventare campione d’Italia, basterà ottenere anche solo un punto a Reggio Emilia domenica prossima.La squadra di Inzaghi ha sempre vinto ma purtroppoTutto rimandato al 22 maggio. Dopo la vittoria dei rossoneri il pericolo poteva essere quello di vedere un’Inter dimessa con le speranze di poter trionfare ormai perse.hanno onorato il campo e hanno mostrato fieri il loro orgoglio rimandando la festa del Milan e dandosi comunque un’obbligatoria ultima possibilità., solo un miracolo potrebbe regalare ai tifosi un sogno che sarebbe forse il più bello da realizzare. Ma in casi come questo la grande squadra si vede da come reagisce anche davanti alla sconfitta.e, pur sapendo di aver sbagliato qualcosa durante la stagione, di provare a fare sempre il massimo lasciando sul campo di battaglia tutta l’anima presente in corpo., arrendersi oppure pensare di avere già vinto quando invece la vittoria era ancora lontana, ho visto volte in cui per tre mesi in testa alla classifica ci si è cullati fino a rischiare il quarto posto finale.per raggiungere la vittoria e non solo, vedo una coesione che va al di là del trofeo ma che sposa la voglia di sentirsi comunque vincenti.Anche se nel calcio la memoria è assenteLa maggior parte della critica dava l’Inter, anche a rischio quinto-sesto posto. Inzaghi ha portato la squadra a lottare per lo scudetto fino all’ultima giornata, ha vinto due finali contro la Juventus (in Coppa Italia ha eliminato anche Roma e Milan) e ha fatto soffrire il Liverpool, ora finalista, negli ottavi di Champions qui sconosciuti da ormai 11 anni.(a cui riservo molta stima e gratitudine). Si ripartiva da uno scudetto frutto del lavoro di Conte degli ultimi due anni, ma si è anche anche cambiato tutto, vendendo i prezzi pregiati senza spendere troppo sul mercato per sostituirli.Ovvio che rinunciare alla seconda stella enell’analisi e capire cosa di buono ha fatto questo gruppo anche in vista della prossima stagione.Sono d’accordo però con chi pensa che. Zhang ora dovrà rinunciare ad incassare e aprire almeno un pochino il suo infeltrito portafoglio, credo che questo sforzo l’allenatore se lo sia meritato sul campo.