Rassegniamoci, è ormai immancabile come le tasse. Nei momenti di pausa quando non si può parlare di campo ci tocca sentire la voce riciclata e sempre verde di Pif all’Inter quasi fosse un Lavezzi qualunque.e allontanare ancora una volta ogni ipotesi di cessione. Per carità ormai nel nostro mondo è un" liberi tutti" e ognuno può avere le sue fonti più o meno credibili e affidabili ed io non sono nessuno per mettere in dubbio le notizie di altri.come se fossero stati disgrazie per la nostra società. Sento di gente che non vede l’ora di allontanare gli Zhang da Milano, leggo sui social hashtag con il titolo "suningout" con lo scopo di vedere chiunque in sella al cavallo Inter pur di non dover più vedere al comando Suning.e a volte credo che il mondo vada al contrario per moda, per prese di posizioni assurde e poco ragionate. Ognuno ha i suoi gusti e le sue preferenze e vanno rispettate madavanti alla presunta “smobilitazione” del giocattolo Inter campione d’Italia e ho sostenuto la tesi che se Suning non fosse stata più in grado di supportare l’Inter avrebbe fatto bene a cercare acquirenti e vendere.ma da palesi dati di fatto. Bisogna essere riconoscenti a questa proprietà che, con tutte le sue peculiarità proprie di una cultura diversa dalla nostra, ha riportato l’Inter ad essere una realtà importante e vincente.costruendo un organigramma che tutta Italia ci invidia, con i migliori dirigenti e con i migliori giocatori. Ha venduto chi doveva vendere a cifre irrinunciabili in post pandemia per salvare le casse societarie.Pensare di arrivare in Champions era un’utopia e credere di poter avere in squadra gente di primo livello con Conte in panchina poteva sembrare solo un sogno. È arrivato il covid e l’economia del calcio è crollata soprattuto in Italia dove la situazione è particolarmente grave.Credete forse che uno come, considerata la sua storia professionale, accetti di rimanere in una società comandata da un proprietario inaffidabile? Credo proprio di no. Quindi per quanto mi riguardae ringraziandolo per questo. Nel calcio la riconoscenza quasi non esiste ma un minimo di memoria credo sia doveroso comunque conservarla.