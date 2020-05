In Brasile, precisamente al Santos, c'è un talento classe 2002 che sta trattando la Juve: si chiama Kaio Jorge, che Lele Adani commentato così a Tuttosport: "L'ho visto al Mondiale Under 17 dove è stato protagonista assoluto, ma anche in Libertadores contro il Defensa y Justicia di Crespo entrare a meno di mezz'ora dalla fine e vincere la partita. E' un 2002: ha il calcio dentro, colpi e intelligenza. Gli manca l'esperienza, chiaramente, ma sui talenti brasiliani oggi bisogna andare con largo anticipo. Mi ricorda Gabriel Jesus".