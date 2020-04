Tre anni fa la Juventus affondò nell’andata dei quarti di finale di Champions League il Barcellona per 3-0. Una partita in cui brillò la stella di Dybala: doppietta per lui, con un gol da vero fuoriclasse. La Juve ha voluto ricordare l’anniversario attraverso un video su Twitter, proponendo ai suoi fan di dare inizio ad una GIF chain, ovvero una catena per esaltare la perla della Joya.

Come celebrare l'anniversario di Juve-Barca 3-0? Con una #GIFChain!