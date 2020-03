Non nuove per la verità, perché lui vorrebbe sempre la perfezione, mai però così ripetute per laprova della squadra, guarda caso pochi giorni dopo il. Pioli, confermando di essere un gran signore con lo stile del suo vecchio capitano nella Juventus, Scirea, ha allontanato qualsiasi alibi per giustificare il grave passo falso della squadra.ome era chiaro guardando la tribuna vuota dove oltre al pubblicoA questo punto, quindi, è del tutto inutile circondare di punti interrogativi il futuro diCi sono, infatti,che spiegano la sua decisione, da ufficializzare quando il campionato prima o poi si concluderà.è legata alla, perché Ibrahimovic sapeva di trovare compagni che ai tempi del suo ultimo scudetto sarebbero stati al massimo in panchina, con l’unica eccezione di. Soltanto quando si è trovato in campo con loro si è però reso conto che, a cominciare dal capitano Romagnoli,perché gli ultimo errori di Kessie e Conti sono inammissibili in una squadra che vuole puntare almeno al quarto posto.e per orgoglio personale se la società gli avesse garantito, in generale rinforzi adeguati, e in particolareProprio il silenzio su questo argomento, malgrado la scossa che ha saputo dare alla squadra, è ilche ha convinto Ibrahimovic di essere non soltanto finito in una squadra modesta, ma soprattutto di essere alle dipendenze di una società ancora più modesta, conSe fosse dipeso da, infatti, Ibrahimovic non sarebbe mai arrivato, come non era arrivato la stagione scorsa quando lo avrebbe voluto Gattuso.E qui siamoerché Ibrahimovic è arrivato soltanto grazie all’insistente corteggiamento die ancor più di. Ma siccome Boban è ormai fuori dal Milan e Maldini lo sarà a fine stagione,, per una questione di lealtà personale e di disagio professionale. A nulla è servito infatti il primo discorso alla squadra di Gazidis. Anche in quel caso sono bastate le occhiate dello svedese, per prendere polemicamenteantipasto di nuove e ancor più gravi turbolenze.Conoscendo Ibrahimovic, che nella sua carrieraperso in quel modo, non escludiamo che possano volare altre parole grosse da parte sua, anche per difendere Boban, nei confronti dell’a.d. sudafricano, che dopo essere stato sempre in disparteDel resto, prima ancora dei suoi sguardi che non promettevano nulla di buono in campo,E come potrebbe uno come lui ritrovare la passione in un Milan “deitalianizzato”, con un allenatore manager tedesco e un dirigente sudafricano che ha già fatto scappare grandi milanisti come Gattuso, Maldini e soprattutto Boban?