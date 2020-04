David Trezeguet, ex attaccante della Juve, parla a Sky Sport, ricordando i momenti in bianconero: “In Italia c’è sempre stata una mentalità che i grandi attaccanti devono segnare. L’unica richiesta in dieci anni alla Juve è stata questa. Io ho avuto la fortuna di conoscere un campionato italiano dove c’era un livello straordinario. Mi ha cambiato la mentalità. Ora c'è la volontà di tornare in Italia, il campionato si avvicina ai nostri tempi. Quando sono arrivato qui mi ha sorpreso il livello”.



IL RIGORE DEL 2006 - “A 19 anni mi presi la responsabilità a Francia 1998 e segnai. Nel 2006 non volevo far ritrovare i miei compagni più giovani nella mia stessa situazione. Credo che ogni rigore abbia la sua storia. Poi il 2006 è stato l’anno in cui la Juve retrocesse in B, è stato un periodo molto negativo. La difficoltà mi ha insegnato tanto, sono diventato più forte mentalmente”.



LA COPPIA DI DIFENSORI PIU’ CATTIVA - “Costacurta-Maldini è stata una coppia interessante. La coppia più cattiva? Fernando Couto e Mihajlovic (ride, ndr)”.