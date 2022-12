Presente a Montecarlo in occasione della cerimonia de Golden Foot 2022, l'ex calciatore della Nazionale francese e della Juve David Trezeguet ha parlato anche del connazionale bianconero Adrien Rabiot:



"Rabiot in scadenza? Parliamo di un problema della Juventus, in Italia è stato preso di mira ma in Francia è tutto il contrario. E' un giocatore da nazionale, di livello straordinario. Ora farà le sue verifiche, è un momento delicato, tornerà il giocatore importante che è sempre stato".



LA SITUAZIONE - Ricordiamo che il contratto di Rabiot è in scadenza nel 2024 e per rinnovare la madre-agente del calciatore chiede un ritocco verso l'alto degli 8 milioni percepiti attualmente. Una richiesta non semplice da accogliere, tant'è che durante i Mondiali il centrocampista ha spesso ammiccato ad un trasferimento nel prossimo futuro, già sfumato l'estate scorsa.