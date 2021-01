FOLIGNO CALCIO SSDARL comunica che in data odierna, lunedì 4 gennaio 2021, è stata perfezionata la cessione a titolo definitivo alla U.S. Triestina 1918 srl, società di Serie C, dell’esterno Alessandro Giannò, classe 2001.



Dopo Andrea Battistelli (2004), passato in estate al Monza, la società esprime tutto il suo orgoglio per un altro dei nostri ragazzi che, dopo essere cresciuto nel vivaio, può “spiccare il volo” verso il calcio professionistico.



Alessandro Giannò lascia la maglia bianco-azzurra dopo 35 presenze complessive in Prima Squadra tra Eccellenza e Serie D.



Ad Alessandro un grande “in bocca al lupo” per una carriera ricca di soddisfazioni!



L'operazione è stata curata dalla BestFoot, agenzia tra gli altri del gioiello della Juventus under 23 Filippo Ranocchia.