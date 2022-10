In seguito alla sconfitta per 2-1 sul campo della Pro Sesto, in Serie C la Triestina ha esonerato l'allenatore Andrea Bonatti (ex Juventus), affidando temporaneamente la guida della prima squadra al tecnico della Primavera, Augusto Gentilini. Intanto il direttore sportivo Giancarlo Romairone è alla ricerca di un nuovo allenatore.