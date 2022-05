Il Wolverhampton ha deciso: Francisco Trincao non verrà riscattato. L'attaccante rientrerà al Barcellona per fine prestito, perché come racconta il quotidiano Sport i Wolves hanno deciso di non esercitare l'opzione per prenderlo a titolo definitivo in cambio di 30 milioni di euro. Il giocatore però difficilmente rimarrà al Barça, su di lui c'è lo Sporting Lisbona che lo vorrebbe prendere in prestito.