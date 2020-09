L'esterno guarda in casa Juve. Dalla Liga alla Premier, passando per la Ligue 1, diversi club hanno mostrato interesse per Daniele Rugani, difensore in uscita dal club bianconero. Il centrale ex Empoli è chiuso da Bonucci, Chiellini, De Ligt, Demiral e Danilo, ormai terzo di destra, e fatica a trovare spazio; inoltre la società vuole liberarsi di un ingaggio pesante, da 3,5 milioni di euro a stagione, e vuole segnare una plusvalenza a bilancio.



TRIS DI PREMIER - Nel recente passato Siviglia prima e Rennes poi hanno chiesto informazioni, ora sono West Ham, Newcastle e, in lontananza, il Fulham a provarci per il classe '94. La Vecchia Signora aspetta l'offerta giusta per il proprio numero 24, che ha collezionato 14 presenze nell'ultima stagione e che viene valutato di poco sopra ai 15 milioni di euro. La Premier osserva e studia il colpo, la Juve attende...