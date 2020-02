La prima critica che viene rivolta alla Lazio riguarda i calci di rigori: secondo i detrattori, i 14 penalty concessi avrebbero facilitato l'ascesa in classifica della squadra biancoceleste. Come riporta Il Corriere dello Sport, a parte rinforzare il bottino di Ciro Immobile, in realtà i calci di rigore, per la classifica, sono stati più utili ad altre squadre.



RIGORI PER INTER E JUVE - La Lazio è sì, la squadra con il maggior numero di rigori fischiati a favore: 14 (11 segnati). Ma di questi, solo 5 hanno portato a punti utili ai fini della classifica, gli alti sono stati tirati e segnati in partite già archiviate. Inter e Juventus che hanno avuto meno rigori a favore – rispettivamente 7 ed 8 – i quali però si sono rivelati molto più preziosi in termini di punti e quindi di classifica: 7 punti per i nerazzurri grazie ai tiri dal dischetto, 8 per la squadra di Sarri.