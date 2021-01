. Mai nel corso di 240 anni era accaduto che Il Campidoglio di Washington, simbolo massimo della libertà, venisse violentato e si trasformasse nel teatro di una insurrezione degna dei peggiori paesi sudamericani. Anche a questo è stato costretto ad assistere il mondo già curvo e piegato dalla pandemia.Quando, quattro anni fa, Donald Trump venne eletto presidente della nazione più grande e potente del mondo, fummo tra coloro i quali non esitarono ad esternare perplessità e preoccupazioni.. La gestione del suo mandato ha messo in mostra tutte le sue inadeguatezze contrappuntate fa colpi di scena a tratti insopportabili: dal muro con il Messico ai balletti con il nordcoreano Kim, ai micidiali scivoloni nell’affrontare il Covid-19. Tutto ciò con a corollario l’arroganza e la strafottenza tipica di un dittatorucolo da paese delle banane.. Per la serie muoia Sansone con tutti i Filistei, migliaia di assatanati trumpiani hanno dato l’assalto a Capitol Hill sulla falsariga di ciò che, nel 1993, accadde a Mosca con il bombardamento sulla Duma e la restaurazione del sistema da parte del nuovo zar Putin, ancora oggi al comando.Gli Stati Unti non sono la Russia e neppure il Venezuela. L’estremo tentativo di Trump per impedire la realizzazione di ciò che il popolo americano ha stabilito debba essere il suo nuovo corso democratico è pari all’urlo estremo dell’animale ferito a morte il quale rifiuta di scomparire da questo mondo.