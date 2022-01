Axel Tuanzebe, difensore di proprietà del Manchester United in prestito all'Aston Villa, è a un passo dal Napoli. Il tecnico dei Villains, Steven Gerrard, ha parlato a Sky Sports UK dopo la partita con il Brentford (per la quale Tuanzebe non è stato neanche convocato, ndr): "La situazione di Axel è leggermente diversa da quella di altri giocatori della rosa. Si è parlato molto sui vari media della sua permanenza qui, tra un paio di giorni sapremo se resterà con noi".