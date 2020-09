Antonio Rudiger e Timoué Bakayoko, due giocatori in uscita da un Chelsea desideroso e bisognoso di fare cassa dopo un mercato in entrata estremamente dispendioso. Due giocatori che, per uno strano scherzo del destino, sono entrambi nel mirino di Milan e Paris Saint Germain. Maldini da una parte, Leonardo dall'altra, compagni di mille avventura in rossonero da calciatori prima, da dirigenti e poi, oggi alla ricerca delle giuste opprtunità per chiudere i rispettivi mercati.



E sull'argomento è intervenuto anche Thomas Tuchel, tecnico del PSG, che a dire il vero non ha fornito troppi indizi nella conferenza stampa di oggi: "Non parlo di giocatori che non giocano per me. Il club conosce il mio pensiero. Siamo in attesa, la situazione economica per il Covid-19 non è facile". Nessuno dei due rappresenta una priorità - soprattutto Bakayoko - ma a certe condizioni (prestito con diritto di riscatto) possono diventare occasioni quasi irrinunciabili. Come per il Milan.