Antonio Rudiger lascerà il Chelsea, lo conferma il tecnico Thomas Tuchel dopo la vittoria con il West Ham: "Vuole lasciare il club, mi ha informato in una conversazione privata. Abbiamo dato tutto, ma non possiamo combattere ulteriormente per via delle sanzioni: senza di esse avremmo potuto almeno continuare a lottare, ma ora abbiamo le mani legate. Non la prendiamo sul personale, è una sua decisione. E' una figura chiave e lo sarà fino alla fine della stagione. Ma è frustrante, ci mancherà molto. Dà coraggio in spogliatoio: è il tipo di cui tutti hanno paura, ma anche quello da 50-55 partite a livelli assoluti. Per me è uno dei migliori difensori dell'ultimo anno e mezzo. Dovremo trovare un'altra soluzione".". Sul difensore tedesco, seguito anche dalla Juventus, è forte il Real Madrid.