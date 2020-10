Acque piuttosto agitate in casa Paris Saint Germain, nonostante il pirotecnico 6-1 rifilato all'Angers nel quale ha trovato il suo primo gol in Francia Alessandro Florenzi. Al termine della partita, il direttore sportivo Leonardo ha letteralmente "sbottato" nei confronti del tecnico Thomas Tuchel, con cui i rapporti non sono idilliaci e che in settimana aveva mosso delle critiche alla campagna acquisti del club.



"Le sue dichiarazioni non sono piaciute alla società e non sono piaciute al sottoscritto. La situazione è molto grave nel mondo. Stiamo vivendo un momento complicato, non è possibile non capire questa situazione. Ne parleremo internamente: se qualcuno non è felice di stare al Psg, se ne parla senza problemi. Ma chi lavora con noi deve rispettare la politica del club e le regole interne. Vista la situazione attuale, quello che è successo è qualcosa di imbarazzante".



Parole di fuoco, che rischiano di aprire la prima vera pericolosa crepa nei rapporti tra i due, nonostante la scorsa stagione abbia portato in dote la vittoria della Ligue 1, della Coppa di Francia e della Coppa di Lega e una finale di Champions League. Sullo sfondo resta sempre la figura ingombrante di Massimiliano Allegri, che recentemente è stato contattato pure dalla Roma in caso di esonero di Fonseca.