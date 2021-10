Tra ile ilRomano- ex allenatore giramondo, all'epoca scout della- fece avanti e indietro(dove abita)-parecchie volte. Uno dei suoi contatti gli aveva segnalato un ragazzone alto e grosso che meritava di essere visionato.- figlio di un direttore di generi alimentari e di una casalinga - giocava nell’, il club della città dov'è cresciuto. Le relazioni difurono eccellenti, lasi convinse a prenderlo. Comincia così - più di vent’anni fa - la storia bianconera di: una storia di destini legati a doppio filo, anche stavolta che Igor affronterà la Juventus da avversario, con quel Verona che ha preso in mano alla 4ª giornata e ha portato di peso oltre la soglia del pericolo, con 12 punti conquistati in 7 partite in queldove sono già cadute due big come Roma (3-2) e Lazio (4-1)., era un mediano imponente nei movimenti ma dotato di buona tecnica. Tomislav- maestro di calcio slavo e uno dei più rinomati allenatori dell'epoca - disse che somigliava «un po’ ae un po’ a».però aveva visto lungo. Ai dirigenti dellaspiegò che il ruolo in cuisi sarebbe espresso meglio era quello del centrale difensivo, giocando lì - in difesa - si sarebbe rivelato uno dei migliori prospetti a livello europeo. E così fu. La profezia ditrovò forma concreta nei sei anni e mezzo chepassò alla Juve. Era costato circa 8 miliardi di lire, venne presentato insieme ad un altro slavo, il serbo Zoran, che arrivava dall’e che non ha mantenuto le promesse di inizio carriera. Si può tranquillamente dire che tutta la sua carriera sia concentrata in quel periodo (1999-2005) con la maglia bianconera. Una carriera ristretta, perché il passaggio al, il rientro allain(ma senza mai scendere in campo per un infortunio alla caviglia) e il definitivo ritorno a casa all’non sono certo state tappe significative.Che a trent'anni era già - suo malgrado - un ex giocatore, costretto a lasciare la scena a causa dei continui problemi fisici. E’ in questo periodo che si concentra anche la sua esperienza con la Nazionale croata (55 presenze e 3 gol), con la semifinale aldi Francia che rappresenta il punto più alto della generazione di. Il ventenne Tudor quel giorno era in panchina. Giocherà da titolare - invece - il Mondiale del 2006. A quarant'anni era già allenatore.Si è formato alla scuola di(con cui ha vinto due scudetti), qualcosa ha preso anche da, soprattutto nella gestione dello spogliatoio: sono loro i suoi allenatori di quegli anni a Torino, prima dell’esperienza da vice con Ediall’Hajduk. In bianconero si è tolto anche la soddisfazione di segnare qualche gol pesante, uno per tutti, quello in pieno recupero agli ottavi della Champions League 2002-03 contro il. Con Montero ha formato una coppia inossidabile di centrali: duri, rudi, cattivi quanto serviva. Ad un certo punto - con alcuni compagni di squadra -, ma senza che ciò intaccasse il suo percorso professionale. La duttilità che aveva da giocatore è una caratteristica che ritroviamo anche nel Tudor allenatore, formatosi tra i campi di casa (Hajduk),Grecia (Paok) e Turchia (Karabukspor e Galatasaray), prima di arrivare in Italia (a Udine, dove da subentrante ha centrato due salvezze) e oggi a Verona.. O meglio: si è sentito superato nel ruolo di vice da. E ha fatto un passo a lato.. Nei confronti della società, perché Tudor ha definito «ingiusto» l'esonero a fine stagione nonostante la qualificazione in Champions. E soprattutto nei confronti di, da cui tra l'altro era stato scelto. «Sono rimasto molto deluso da lui», ha detto Igor la scorsa estate. Deluso perché - come detto - Pirlo «mi ha messo sullo stesso livello degli altri suoi assistenti. Ma questa esperienza mi è servita: non farò più il secondo, perché io invece sono un allenatore».