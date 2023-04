È morto il calciatore tunisino Nizar Issaoui che lunedì si era dato fuoco come gesto di protesta contro la polizia, riportando serie ustioni su tutto il corpo. Issaoui, che era senza contratto dopo una lunga carriera nel calcio in Tunisia, si era "condannato a morte", come scritto in un post su Facebook, lamentandosi dello "stato di polizia" in atto nel paese secondo lui.



SIMBOLO - Ora Issaoui, che era stato accusato di terrorismo per una protesta contro l'aumento del prezzo delle banane, è diventato un simbolo per i manifestanti tunisini, proprio come Mohamed Bouazizi, il venditore ambulante tunisino che, uccidendosi nel dicembre 2010, accese la miccia delle Primavere Arabe.