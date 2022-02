“Per carità, fermati subito!”“Sai cosa diceva sempre il Grande Vecchio di Maranello? Una macchina è bella solo se vince”.“Allora, la Ferrari non si aggiudica il titolo piloti da quattordici anni, tre mesi e venticinque giorni. L’ultimo mondiale costruttori è vecchio di tredici anni e qualcosa. L’ultimo Gp vinto risale al 2019. Vuoi che vada avanti?”“Non mi far pensare a Firmino che mi sento male. Voglio invece spiegare che la Signora in Rosso sta attraversando il deserto”.“Le linee estetiche della F75 contano poco. Mai come stavolta l’apparenza inganna”.“Hai presente quel film dei Vanzina? Sotto il vestito niente. Qui, alla rovescia: sotto il vestito tutto”.“La F1 del 2022 cambia completamente le sue regole tecniche. E ti sto parlando di un mondo sofisticatissimo, siamo a livelli di NASA o giù di lì”.“Allora i segreti di una monoposto stanno nascosti! Io voglio dare per scontato che il motore, la power unit, abbia raggiunto i livelli di Mercedes e Honda. Avere ancora meno cavalli della concorrenza sarebbe scandaloso. Ma in questa F1 non stai davanti con il motore…”“No. Contano molto di più il telaio e l’aerodinamica”.“Visibilmente l’approccio è aggressivo. C’è un muso appuntito, una roba tipo la canzone del mio conterraneo Angelo Bertoli: è una Ferrari a muso duro, ecco. Con un omaggio alla tradizione, il colore è il Rosso del Vecchio. Ma torno al discorso di prima: chissà cosa c’è sotto”.“Beh, John Elkann ha rovesciato un antico slogan. Qui, squadra che perde non si cambia”.“E’ vero! Il presidente è in carica ormai dall’estate del 2018. Risultati fin qui, zero. Ma Mattia Binotto è sempre il capo del reparto corse, gli ingegneri di vertice sono ancora quelli. L’unico che ha pagato per le sconfitte in serie è stato Maurizio Arrivabene. Che nel frattempo è finito alla Juventus. Ma questa è un’altra storia, sono i misteri di casa Fiat. Ad occuparti di quattro ruote non vai bene, a gestire il pallone sì. È la eterogenesi dei fini, chi lo sa”.“Una roba tipo l’Inter contro il Liverpool”.“Essere competitivi almeno per buona parte della stagione. Poi io temo che Hamilton con la Mercedes sia come Firmino e Verstappen con la Red Bull sia come Salah”.“Probabile, ma sarei contento di pagare di tasca mia pur di essere smentitoDaniela Bertoni