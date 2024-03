Tutino antidoto del Cosenza contro la crisi: un gol ogni 176 minuti

Il finale delpassa anche per gol e carisma del suo 9.è l'arma a cui i Lupi si aggrappano per dare un calcio alla crisi e mettersi al riparo da spiacevoli sorprese, confidando nello stesso tempo in una classifica cortissima che consente ancora di strizzare l'occhio ai playoff.L'assenza di Tutino dallo scacchiere rossoblù è coinciso col trend negativo dei silani,: il derbyssimo col Catanzaro, oltre ad aver riservato il sapore amaro della sconfitta, ha portato in dote anche l'infortunio al flessore del bomber napoletano. Il partenopeo si è ritrovato costretto ai box sia contro il Cittadella che a Terni, match in mezzo ai quali il Cosenza ha anche vissuto l'avvicendamento tra Caserta e William Viali, il timoniere della passata salvezza richiamato in sella per rialzare i calabresi.

L'importanza di Tutino nell'economia del Cosenza è eloquente, sia in termini di leadership che nei numeri: 12 gol in campionato - 13 stagionali considerando il centro in Coppa Italia rifilato al Sassuolo - in 28 presenze complessive, che attestano la media realizzativa di Genny su(una ogni meno di due partite).Arrivato in estate dal Parma capolista, il 27enne attaccante cresciuto nel Napoli sta bissando l'exploit già compiuto con la maglia del Cosenza tra il 2017 e il 2019, quando mise insieme 22 gol e fu uno dei protagonisti della promozione dalla C alla B e della successiva permanenza in cadetteria dei Lupi.

Per il Cosenza il prossimo scoglio da superare alla ripresa dopo la sosta si chiama Brescia, rivale che riporta inevitabilmente al playout thrilling della scorsa stagione che ha premiato i silani, speranzosi di contare su Tutino al centro dell'attacco in tempo utile per Pasquetta.e morde il freno: l'obiettivo, è ritrovare campo e vittoria.