Tre mesi esatti: è il tempo trascorso dal 19 gennaio. Un giorno che, ai più, non dice niente. Ma dal quale tutto potrebbe essere partito. O meglio, potrebbe essere stato accelerato. Su Calciomercato.com, infatti, raccontavamo in esclusiva della visita di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, alla Continassa , quartier generale della Juve: un summit di tre ore che, a posteriori, potrebbe aver messo le definitive basi per il progetto, ufficialmente presentato nella tarda serata di ieri da 12 top club europei.Un terremoto strutturale pronto a rivoluzionare il calcio. E tra i grandi fautori ci sono proprio, da sempre sostenitori del progetto e - da ieri sera - rispettivamente presidente e vicepresidente della nuova Superlega., l'Associazione dei Club Europei, che ieri - tramite un comunicato - si era esposta contro il nuovo format. Un comunicato al quale non ha partecipato lo stesso nipote dell'Avvocato: La Gazzetta dello Sport, infatti, racconta comequella nuova Champions League, targata Uefa, che verrà ufficializzata oggi dal Comitato esecutivo a Montreaux.che - a partire dal 2024 - rivedrà il format della Champions, assicurando 10 partite a stagione a tutti i club e 36 partecipanti.. Il quale, in nome della Superlega, ha sacrificato un'amicizia e voltato le spalle a Ceferin.Ma non è l'unico cambio di strategia di Agnelli, vera variabile impazzita disposta a tutto pur di mettere in atto la rivoluzione.. Il loro sì a Cvc-Advent-Fsi, private equity interessati al 10% della Serie A, avrebbe garantito 1,7 miliardi nelle casse dei club. Salvo poi, verso gennaio, cambiare totalmente idea, ponendosi fermamente in una posizione ostile ai fondi.