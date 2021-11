, più o meno con l'avvio del nuovo secolo, questa misura segregativa cui le società di calcio ricorrono quando si tratta di dare una svolta a una fase di basso rendimento della squadra. Una scelta che un po' è punitiva e un po' mira a garantire le giuste condizioni di concentrazione ai calciatori e allo staff tecnico. Più punitiva, a dire il vero.mandò il Catania, alla vigilia di una trasferta a Giulianova, a alloggiare in hotel a 1 stella.. Non nel senso che la misura del ritiro fosse completamente caduta in disuso, ma che quantomeno si fosse rarefatta perché (giustamente) ritenuta un'anticaglia. E invece dopo l'ultima giornata di campionato scopriamo chesono state spedite in ritiro almeno fino alla fine di questa settimana.contro lo Zenit San Pietroburgo in programma per domani alle 21 all'Allianz Stadium., a Coccaglio, ma il suo prossimo impegno ufficiale sarà soltanto domenica in casa contro il Bologna. Dunque una settimana piena di isolamento., che sempre domenica prossima affronterà in casa il Sassuolo. E fra i tanti aspetti peculiari della situazione c'è che l'allenatore meno in bilico dei tre (i), quello che meno rischia l'esonero, è anche quello che fin qui ha fatto peggio in campionato rispetto alle attese, cioè il tecnico juventino.Ma al di là di queste considerazioni, rimane l'interrogativo:Tanto più se si pensa che le squadre della nostra Serie A sono reduci da un tour de force da tre giornate di campionato nel giro di una settimana.e con brevissimi intervalli. Serviva davvero un altro isolamento?. Per quanto ci riguarda, crediamo che la scelta di mandare in ritiro una squadra per darle una scossa sia ormai cosa fuori dal tempo.@○pippoevai