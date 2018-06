Le prestazioni di Enrico Brignola non sono passate inosservate. Milan, Napoli, Sassuolo e Fiorentina stanno dando la caccia all'esterno del Benevento, valutato oltre dodici milioni di euro dalla società campana. Come riportato da La Nazione, i viola continuano a battere la pista e Pantaleo Corvino vorrebbe provare la strategia del prestito per accaparrarsi il giocatore, sebbene un'offerta concreta di un altro club metterebbe soldi sul piatto e si rischierebbe di perdere il duello.