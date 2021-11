Juve in pole. Almeno per Lorenzo Lucca. Una corsa destinata a concludersi solo a fine stagione, ma sulla rivelazione del campionato di serie B e della Nazionale Under 21 c'è proprio il club bianconero in vantaggio. Anche per i rapporti ottimi col Pisa, il cui ds è quel Claudio Chiellini per anni all'interno dei quadri dell'area sportiva bianconera.